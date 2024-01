Fake News: Saúde nega surto de HIV em Campo Grande; entenda

Recentemente veio à tona nas redes sociais sobre um suposto surto de HIV em Campo Grande. Procurada, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) afirmou o contrário, que a contaminação caiu nos últimos meses.

De acordo com dados divulgados pela secretaria, em 2023 foram notificados 449 casos de HIV; já em 2022, foram 487. Ainda não há dados registrados de 2024.

Ainda conforme as informações, desde o ano de 2013 foram notificados 4.048 casos em homens e 1.309 em mulheres na Capital. Segundo a Sesau, existe uma tendência de crescimento do vírus em pessoas do sexo masculino em Campo Grande e nos demais estados brasileiros.

Um levantamento da pasta afirma que existem 6,2 mil pessoas vivendo com HIV na Capital, as quais estão cadastradas no Siclom (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos). O índice não considera as subnotificações, apenas as pessoas que já iniciaram o tratamento em algum momento do seu diagnóstico e/ou estão em tratamento regular.

Nos últimos 10 anos, 719 pessoas abandonaram o tratamento, ou seja, não retiraram os medicamentos antirretrovirais há mais de 100 dias.



Apesar dos registros terem caído, os cuidados contra o vírus sempre são válidos, reforça a secretaria. Veja os cuidados necessários de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde):

* Usar preservativo (camisinha) em todas as relações sexuais (vaginal, anal e oral);

* Não compartilhar seringas, agulhas e outros objetos perfuro cortantes não esterilizados com outras pessoas;

* Mulheres vivendo com HIV/aids não devem amamentar, e necessitam realizar acompanhamento pré-natal para que sejam tomadas as medidas necessárias à prevenção da transmissão vertical do HIV (da mãe para a criança).

Auto teste para diagnóstico de HIV é oferecido gratuitamente

Vale reforçar que no ano passado foi lançada campanha educativa pra divulgar e incentivar às pessoas a fazerem o auto teste de HIV em Campo Grande.

Para pedir o exame, basta acessar o site do projeto A Hora é Agora, fazer um cadastro e escolher a forma como quer recebê-lo: em casa, por armários digitais usando um código secreto para ter acesso ou retirar o auto teste no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e no Cedip (Centro de Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias).

As unidades de saúde de Campo Grande também disponibilizam o auto teste. Cuide-se!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também