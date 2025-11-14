Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Saúde

Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital

A categoria definirá possível estado de greve em Assembleia neste sábado

14 novembro 2025 - 10h50Sarah Chaves

Os odontologistas da rede pública de Campo Grande podem entrar em greve nos próximos dias. O Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para este sábado (15), na ABO/MS para decidir os rumos do movimento, após a Prefeitura não cumprir uma decisão judicial que determina o reposicionamento dos profissionais no Plano de Cargos e Carreiras.

O presidente do SIOMS, David Chadid, explica que o plano, aprovado em 2020, prometia melhorar a carreira de quem buscasse mais qualificação, como especializações, mestrado e doutorado. Com isso, muitos profissionais investiram dinheiro próprio em cursos, acreditando no compromisso da Prefeitura. "Isso melhora o atendimento para a população e valoriza o profissional. Mas esse reposicionamento nunca saiu do papel", afirma.

Segundo Chadid, o primeiro reposicionamento estava previsto para 2022 e o segundo para dezembro de 2024. Ambos não foram feitos. O sindicato entrou na Justiça e ganhou em todas as instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ).  "Não cabe mais recurso. A determinação de reposicionar os profissionais é definitiva", reforçou.

A Prefeitura foi notificada no dia 30 de setembro e teve 45 dias corridos para aplicar o reposicionamento. O prazo termina neste fim de semana e, até agora, nada foi publicado. "A partir do vencimento, passa a valer uma multa diária de R$ 1 mil aplicada diretamente ao CPF da prefeita", explicou David.

O argumento da crise financeira também não convence mais a categoria. “A Justiça já deixou claro que a situação econômica não pode impedir o direito dos servidores concursados. Esse recurso já deveria ter sido reservado lá atrás, quando a lei foi aprovada”, explica Chadid.

Ao todo, cerca de 265 odontólogos podem ser afetados. A assembleia do SIOMS deve discutir a entrada em estado de greve, que é o passo anterior à greve de fato. Nesse período, o sindicato comunica a Prefeitura, organiza uma comissão e define como ficará o atendimento para não prejudicar os serviços essenciais. “Só o estado de greve já causa impacto. Mas, neste caso, não tem mais negociação. A Prefeitura precisa cumprir a decisão”, reforça o presidente.

A reunião acontecerá no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO).

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Saúde
Estudo diz que café reduz risco de recorrência de arritmia cardíaca
Campo Grande abre inscrições para residência multiprofissional em saúde mental
Saúde
Campo Grande abre inscrições para residência multiprofissional em saúde mental
Saúde e Bem-Estar: Neste Novembro Azul, urologista abordará cuidados com a saúde do homem
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Neste Novembro Azul, urologista abordará cuidados com a saúde do homem
UPA Coronel Antonino
Saúde
Ministério Público investiga condições precárias da UPA Coronel Antonino
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Promotoria investiga fila de espera por cirurgias de Proctologia e Torácica na Capital
A capacitação será presencial, das 7h30 às 16h
Saúde
Fiocruz dará capacitação sobre Chikungunya para profissionais de saúde; saiba como participar
Vacina contra a dengue do Butantan pode ser aprovada pela Anvisa na próxima semana
Saúde
Vacina contra a dengue do Butantan pode ser aprovada pela Anvisa na próxima semana
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Saúde
Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Conselho Municipal de Saúde pede revogação de decretos que reduzem valores de plantões na Capital
Sede da Anvisa
Saúde
Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas