Falta de energia afeta serviços em posto de saúde do Aero Rancho; confira

Alguns atendimentos foram interrompidos no Complexo de Saúde do Bairro Aero Rancho durante a tarde desta segunda-feira (28), por conta do mau funcionamento de um transformador.

Conforme nota emitida pela SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), a instabilidade no fornecimento de energia afeta, principalmente, atividades como a dispensação de medicamentos pela farmácia externa.

“Como as unidades estão apresentando instabilidade com o fornecimento de energia, serviços como dispensação de medicamentos pela farmácia externa, que necessitam de eletricidade para serem realizados, precisarão ser interrompidos até que o fornecimento seja reestabelecido por completo”, afirma a secretaria.

Os atendimentos devem ser normalizados assim que o serviço for reestabelecido na unidade de saúde.

