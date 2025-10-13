Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados

Em um ato comovente de solidariedade, a família de uma mulher de 42 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), autorizou a doação de seus órgãos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande, na manhã do último sábado (11).

A decisão, tomada em meio ao luto, já está salvando vidas em diferentes regiões do Brasil.

Foram captados o fígado e as duas córneas, que beneficiarão pacientes em Mato Grosso do Sul. Um dos rins foi destinado a São Paulo, enquanto o outro seguiu para o Pará, levando esperança a centenas de quilômetros de distância.

A superintendente do hospital, Dra. Andrea Lindenberg, destacou a importância da empatia no processo: “A dor da perda é imensurável, mas quando transformada em solidariedade, se torna esperança para outras famílias.”

Guilherme Henrique de Paiva Fernandes, coordenador da CIHDOTT, reforçou o impacto da decisão: “Este é um exemplo de como a dor da perda pode ser transformada em um ato de amor. A família teve a coragem de tomar uma decisão difícil, mas que trouxe novos horizontes para quem aguardava por um transplante.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também