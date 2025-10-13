Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados

Órgãos pertenciam a mulher vítima de AVC

13 outubro 2025 - 20h07Carla Andréa

Em um ato comovente de solidariedade, a família de uma mulher de 42 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), autorizou a doação de seus órgãos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande, na manhã do último sábado (11).

A decisão, tomada em meio ao luto, já está salvando vidas em diferentes regiões do Brasil.

Foram captados o fígado e as duas córneas, que beneficiarão pacientes em Mato Grosso do Sul. Um dos rins foi destinado a São Paulo, enquanto o outro seguiu para o Pará, levando esperança a centenas de quilômetros de distância.

A superintendente do hospital, Dra. Andrea Lindenberg, destacou a importância da empatia no processo: “A dor da perda é imensurável, mas quando transformada em solidariedade, se torna esperança para outras famílias.”

Guilherme Henrique de Paiva Fernandes, coordenador da CIHDOTT, reforçou o impacto da decisão: “Este é um exemplo de como a dor da perda pode ser transformada em um ato de amor. A família teve a coragem de tomar uma decisão difícil, mas que trouxe novos horizontes para quem aguardava por um transplante.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Sarah Chaves/JD1
Saúde
'Juntos Pela Vida' da Santa Casa precisa arrecadar R$ 1,8 milhão para reforma da ala pediátrica
Sede da Anvisa
Saúde
Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos
Calor pode ser prejudicial as crianças
Saúde
Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
Criança tomando vacina
Saúde
Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes
Casos estão centrados por conta das bebidas adulteradas
Saúde
País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 4 casos suspeitos
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Ele está amarrado a maca desde que foi internado
Saúde
Jovem com depressão sofre há dias em posto de saúde sem conseguir vaga em hospital da Capital
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Saúde
Nova morte suspeita de intoxicação por metanol é investigada em MS
As doses permanecem armazenadas como retaguarda estratégica, com validade até março de 2026.
Saúde
Sem casos confirmados, SES garante estrutura 24h para intoxicação por metanol
Expectativa é ficar pronta em 2027
Saúde
Vacina brasileira contra covid entra na fase final de estudos

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado