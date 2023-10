Família doa órgãos de criança de 3 anos que morreu dias após se afogar em piscina

Vivenciando um misto de tristeza e alegria, as equipes do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Ebserh, realizou no último sábado (28) a captação de órgãos de uma criança de 3 anos.

O paciente doador foi vítima de afogamento em piscina no dia 22 de outubro. O bebê chegou a ser reanimado por 30 minutos e ficou internado na UTI Pediátrica do hospital desde o dia do acidente, apresentando piora em seu quadro clinico. Apesar dos esforços das equipes, no dia 27 de outubro, a criança teve a morte encefálica declarada.

Apesar da perda, a família autorizou a doação de múltiplos órgãos. As equipes então começaram os trabalhos para fazer a coleta e a distribuição, através da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HU-UFGD e Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Campo Grande.

A captação foi realizada no HU-UFGD na noite de sábado (28) e os órgãos viáveis foram encaminhados para Minas Gerais, segundo a compatibilidade dos receptores.

“Muito obrigado pelo esforço de todas as pessoas envolvidas. E ainda envolvidos em um luto muito difícil. É a beleza desse nosso trabalho tão complexo e dolorido, mas ainda assim muito bonito”, agradeceu o superintendente Dr. Hermeto Macario Amin Paschoalick.

A enfermeira Ely Bueno Da Silva Bispo explicou que "é uma situação delicada, pois, nos solidarizamos com a família em luto ao mesmo tempo que corremos contra o tempo para organizar tudo necessário para que a doação e captação sejam possíveis. É um trabalho intenso, que envolve várias pessoas, mas sabemos que o resultado irá mudar o destino das pessoas que receberão os órgãos, junto de suas famílias".

Deixe seu Comentário

Leia Também