Farmacêuticos e acadêmicos fazem ação contra o Aedes aegypt neste sábado

Farmacêuticos e acadêmicos farão uma ação voltada para a saúde da população, neste sábado (9), das 8h às 11h30, na Praça Ari Coelho, no centro de Campo Grande. A campanha intitulada “Farmacêuticos em Ação – todos contra o Aedes aegypti”.

Serão distribuídos folders educativos sobre os cuidados e sintomas da zika, dengue e chikungunya. Ainda terá aferição de pressão e teste de glicemia, além de orientar a população sobre os cuidados com a saúde e automedicação. O Conselho também estará recolhendo medicamentos vencidos.

O objetivo é transformar cada farmacêutico em um agente de combate ao mosquito e cada farmácia em um posto avançado contra o mosquito Aedes aegypti. “Quando a pessoa está com sintoma de alguma doença geralmente procura em primeiro lugar o farmacêutico, e estamos preparados para orientar e dar o suporte adequado à população”, ressalta a presidente do Conselho Regional de Farmácia de MS, Kelle Slavec.

Dados da Dengue em MS

Segundo boletim epidemiológico divulgado no dia 4 de fevereiro pela secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), em 35 dias de 2019 foram notificados 2.347 casos de dengue no estado. A média é de 67,05 registros por dia, ou 2,79 por hora.

O município de Três Lagoas lidera o número geral de notificações, com 939 registros e ainda tem disparado a maior incidência com 856,5 por 100 mil habitantes. Em número total de notificações, em segundo lugar está Campo Grande com 754 registros.

