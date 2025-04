Farmácias terão que reter a receita de canetas emagrecedoras, como Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta quarta-feira (16), que é obrigatória a retenção de receita médica na venda de medicamentos como Ozempic, Saxenda e Wegovy, popularmente referidas como canetas emagrecedoras.

Esses medicamentos, prescritos para pacientes com diabetes tipo 2, também são utilizados para quem deseja perder peso.

Com a nova decisão, as farmácias deverão reter o receituário no ato da compra pelo consumidor. Antes, as farmácias vendiam o medicamento apenas com a apresentação da receita, sem a necessidade de ela ser retida.

Segundo a Anvisa, a medida busca é necessária para aumentar o controle do uso desses medicamentos e proteger a saúde coletiva do "consumo irracional" desses medicamentos emagrecedores.

