Febre maculosa: Sesau ainda investiga 11 casos suspeitos em Campo Grande

Diante de suspeitas e casos investigados, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou nesta segunda-feira (7), já ter descartado 8 casos suspeitos de febre maculosa em Campo Grande. Outros 11, no entanto, ainda seguem sendo investigados.

Um dos casos já descartados é o do bebê de apenas 1 ano que ficou internado em hospital particular na Capital no mês de junho. O paciente foi o primeiro a entrar na lista de suspeitas.

À época, duas amostras de sangue da criança foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O local é referência para diagnóstico da doença no Brasil. Posteriormente, os resultados negativos foram divulgados pela Sesau em 28 de julho.

A demora no processamento desse tipo de exame e a necessidade de se realizar duas coletas junto aos pacientes, levam à demora no conhecimento dos resultados. São necessários, pelo menos, 20 dias para se saber o resultado do teste feito a partir da primeira coleta.

A febre maculosa voltou a ficar em evidência neste ano, após surto em Campinas, no interior de São Paulo, matar 4 pessoas que estiveram numa mesma fazenda no mês de junho. Na semana passada, a prefeitura do município confirmou duas novas mortes causadas pela doença e um terceiro caso confirmado, mas que evoluiu para cura.

