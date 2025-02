Feito inédito: primeira mulher conclui Residência Médica em Urologia no HUMAP-UFMS

O HUMAP-UFMS/EBSERH (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) celebrou, nesta semana, um momento histórico para a Urologia em Mato Grosso do Sul. A médica Dra. Raquel Esther Hermosilla Nuñez tornou-se a primeira mulher a concluir o Programa de Residência Médica em Urologia da instituição, um feito que simboliza não apenas a quebra de barreiras em uma especialidade tradicionalmente masculina, mas também uma trajetória de superação, dedicação e resiliência.

Dra. Raquel, que possui dupla nacionalidade brasileira e paraguaia, formou-se em Medicina no Paraguai e concluiu sua primeira residência médica em Cirurgia Geral no país vizinho. Em busca de novos desafios, decidiu emigrar para o Brasil, onde revalidou seu diploma e, com esforço e perseverança, refez a residência em Cirurgia Geral. O próximo passo foi a Urologia – especialidade que exige precisão técnica e um olhar atento ao bem-estar dos pacientes.

“Ser a única mulher estrangeira no programa de residência em Urologia foi um grande desafio, mas também uma honra imensa. Desde o início da minha trajetória na Medicina, sabia que seguir uma especialidade cirúrgica significaria enfrentar obstáculos, mas nunca permiti que isso me desmotivasse”, destaca Dra. Raquel.

Ao longo dos anos no HUMAP-UFMS, destacou-se pelo profissionalismo, pela ética e pelo compromisso com a qualidade do cuidado aos pacientes. Além dos desafios inerentes à especialidade, sua jornada incluiu a adaptação a um novo país e a conciliação entre a intensa rotina médica e a maternidade.

A banca avaliadora do seu Trabalho de Conclusão de Residência, intitulado “Tumor Miofibroblástico de Bexiga: Relato de Caso”, foi composta pelos médicos urologistas:

• Dr. Henrique Rodrigues Scherer Coelho, orientador do TCR;

• Dr. João Alexandre Queiroz Juvenis, supervisor da residência médica;

• Dr. Marcelo Luiz Brandão Villela, diretor da Faculdade de Medicina da UFMS;

• Dr. Peterson Vieira de Assis, chefe da Unidade do Sistema Urinário;

• Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim, chefe do Serviço de Urologia.

A conquista de Dra. Raquel representa um marco não apenas para o HUMAP-UFMS, mas para toda a Urologia em Mato Grosso do Sul. “Minha presença na residência não é apenas um marco pessoal, mas um símbolo de mudança. Quero inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos, independentemente das barreiras que possam encontrar. A Medicina precisa de diversidade, de diferentes perspectivas e de mais mulheres em áreas cirúrgicas”.

