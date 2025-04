Feriado do Dia do Trabalhador altera funcionamento das unidades de saúde na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (1º), e ao ponto facultativo na sexta-feira (2), haverá mudanças no funcionamento da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande.

Durante o feriado prolongado, o Centro Especializado Municipal (CEM) estará fechado para atendimentos ambulatoriais, o que inclui a farmácia da unidade. A Sesau orienta que os pacientes que precisam retirar medicamentos de uso controlado ou insumos o façam até quarta-feira (30), última data de funcionamento antes da pausa.

A exceção no CEM será o plantão de urgência ortopédica, realizado pelo Centro Ortopédico Municipal (CENORT), que continuará atendendo das 6h à meia-noite durante os dias 1º e 2 de maio.

O atendimento ambulatorial será retomado no sábado (3), com a realização de exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM), consultas oftalmológicas, reabertura da farmácia e o retorno do serviço odontológico do Centro de Especialidades Odontológicas III (CEO III), todos das 6h às 18h.

Unidades com funcionamento normal durante o feriado:

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) – 24 horas

Pronto Atendimento Infantil (PAI) – 24 horas

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – sete unidades (adulto e infantil), com regime 24 horas

Atendimento odontológico de emergência – disponível nas UPAs e CRSs

Centro Ortopédico Municipal (CENORT) – apenas urgência ortopédica, das 6h às 00h

Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD) – apenas para exames de raio-X

Laboratório Central Municipal (LABCEM) – apenas para análises de coletas feitas em unidades 24h

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – atendimento 24 horas pelo 192

CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) – das 6h às 22h

Unidades fechadas nos dias 1º e 2 de maio:

Centro Especializado Municipal (CEM) – atendimento ambulatorial e farmácia

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Policlínicas Odontológicas

CEO III (Centro de Especialidades Odontológicas do CEM)

74 Unidades de Saúde da Família (USFs)

Centro de Especialidades Médicas (CEM II)

Centro de Referência em Saúde do Homem (CRSH)

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Centro Especializado em Tratamento de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP)

Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD) – exceto para exames de raio-X

Laboratório Central Municipal (LABCEM) – fechado para atendimento externo

