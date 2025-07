Fibromialgia agora é considerada deficiência por lei

Saúde Clima extremo aumenta número de mortes evitáveis no Brasil e no mundo, diz pesquisa

“Esse é um avanço concreto no reconhecimento de uma população que por muito tempo foi invisível aos olhos do Estado. Agora, essas pessoas finalmente serão vistas, acolhidas e respeitadas.”

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), relator do projeto no Senado, comemorou a sanção da lei.

Segundo o deputado federal Dr. Leonardo (Republicanos-MT), autor da proposta, a medida representa um avanço no reconhecimento da limitação funcional enfrentada por esse grupo, que sofre com dores crônicas e sintomas incapacitantes.

Tratamento médico fora do domicílio, com cobertura de transporte e hospedagem pelo SUS, incluindo para o acompanhante.

Com o reconhecimento legal como PcD, pacientes diagnosticados com fibromialgia passam a ter direito a:

A nova legislação, originada do Projeto de Lei 3.010/2019, assegura uma série de direitos e benefícios legais a quem convive com a doença, como cotas em concursos públicos e isenção de impostos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quarta-feira (23), a lei que reconhece pessoas com fibromialgia como parte do grupo de pessoas com deficiência (PcD).