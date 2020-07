Fiems irá distribuir 50 mil máscaras nesta quinta e sexta

O Sistema Fiems (Federação da Industria de Mato Grosso do Sul) irá distribuir 50 mil máscaras de tecidos entre quinta (23) e sexta-feira, em Campo Grande. Objetivo do projeto é contribuir no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na capital.

Segundo a Fiems, o trabalho terá início às 8h, na 14 de Julho com a avenida Afonso Pena. Posteriormente, percorrerá os seguintes bairros: Lageado, Universitário, Centro, Vila Popular, Tarumã, Noroeste, Nova Lima, das 9h às 17h.

Na sexta mais 25 mil máscaras serão distribuídas nos bairros Centro-Oeste, Moreninhas, Centro, Nova Campo Grande, Estrela Dalva, Vila Nasser.

