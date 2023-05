Fim de semana tem plantão de vacinação em supermercado da Capital

Neste fim de semana o plantão de vacinação contra a gripe e Covid-19 acontecerá no supermercado Comper Brilhante, na Vila Bandeirante, além das cinco unidades de saúde da Capital.

A ação itinerante será no sábado e domingo, das 8h às 15h. Já nos postos, o atendimento é somente no sábado (5) na UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta, com funcionamento de 7h às 17h.

O supermercado está localizado na rua Brilhante, 2702.

Deixe seu Comentário

Leia Também