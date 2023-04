Fim de semana terá vacinação itinerante contra a covid-19 e influenza na Capital

Já atualizou sua carteira de vacinação? Neste fim de semana Campo Grande contará com 5 unidades de saúde abertas para a vacinação contra a covid-19 e influenza, neste sábado (29), das 10h às 18h. Desde o início da semana, toda a população acima de 18 anos pode ser imunizada com a vacina bivalente.

A vacinação itinerante também será retomada no sábado e domingo, no shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 19h. Para receber a vacina, basta apresentar documento oficial com foto e fazer parte dos públicos-alvo.

Podem ser vacinados com o imunizante quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Pessoas com comorbidades e que tenham 12 anos ou mais, grávidas e puérperas que deram à luz há até 45 dias, também estão aptas a receber a bivalente. O imunizante está disponível ainda para trabalhadores da saúde, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade.

Durante o feriado da próxima segunda-feira (01), no Dia do Trabalhador, 7 locais ficarão abertos, disponíveis para vacinação contra a covid-19 e gripe. Confira:

UBS Dona Neta;

UBS 26 de Agosto;

USF Moreninha;

USF São Francisco;

USF Silvia Regina;

USF Noroeste;

USF Batistão.

Até esta sexta-feira (28), aproximadamente 739,3 mil pessoas foram vacinadas com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 na Capital. Ao todo, foram aplicadas mais de 2 milhões de doses. A primeira dose segue disponível para crianças de 6 meses a menores de 2 anos, crianças de 3 a 11 anos e com 12 anos ou mais.

