(67) 99647-9098
Saúde

Fiocruz dará capacitação sobre Chikungunya para profissionais de saúde; saiba como participar

Evento acontece na próxima terça-feira, na Rua 14 de Julho, 255 Vila Glória

08 novembro 2025 - 13h50Taynara Menezes
A capacitação será presencial, das 7h30 às 16hA capacitação será presencial, das 7h30 às 16h   (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), em parceria com a Fiocruz, realiza na próxima terça-feira (11) uma capacitação voltada a profissionais de saúde sobre o manejo clínico de arboviroses, com foco especial na Chikungunya.

O evento contará com pesquisadores de destaque, incluindo o médico Rivaldo Venâncio, referência nacional em estudos sobre os sintomas crônicos da Chikungunya. Serão abordados temas como panorama das arboviroses na Capital, diretrizes de prevenção, saúde única e o papel de farmácias e drogarias na notificação de casos suspeitos.

Segundo a Sesau, Campo Grande registrou até 1º de novembro 4.394 casos de dengue, índice considerado baixo, e mantém média de 34,9 casos prováveis de Chikungunya por 100 mil habitantes, bem inferior a municípios com alta incidência da doença.

A capacitação será presencial, das 7h30 às 16h, na Rua 14 de Julho, 255 – Vila Glória. As inscrições podem ser feitas pelo link.

