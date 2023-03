Fiocruz fecha parceria para produzir mosquitos de "combate" Ã  dengue

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o World Mosquito Program (WMP) anunciaram nesta quinta-feira (30) uma parceria tecnológica para aumentar a produção de Aedes aegypti infectados pela bactéria Wolbachia.

Ó patógeno não tem nenhum efeito nos seres humanos, mas nos mosquitos impede que o vírus causador da dengue seja transmitido quando o inseto pica uma pessoa.

A bactéria encurta o ciclo de vida do Aedes aegypti e é transmitida aos filhotes já no momento da reprodução, assim neutralizando a capacidade de transmissão da dengue das gerações seguintes.

Segundo o pesquisador da Fiocruz Luciano Moreira, a fábrica produzirá até cinco bilhões de ovos com Wolbachia por ano. “O local de construção ainda está sendo definido em alinhamento com o Ministério da Saúde, mas a previsão é de que possa entrar em operação até o início de 2024”, explicou.

