Força-tarefa inspeciona mais de 19 mil residências em Campo Grande

A equipe de força-tarefa de combate ao mosquito da dengue conseguiu em três dias, inspecionar 19 mil imóveis e eliminar mil focos do Aedes Aegypti. Assim, atingindo 100% da meta estabelecida no início da ação de combate.

Os agentes percorreram as sete regiões urbanas de Campo Grande, com maior esforço em áreas com índices altos de infestação. Além do trabalho de manejo, os agentes atuaram orientando os moradores e reforçando a necessidade da prevenção.

Segundo dados da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), nessa ação também foram removidos cerca de 19.200 depósitos, potenciais criadouros ao mosquito, como latas, garrafas, recipientes plásticos, sacolas, entre outros.

O assessor-técnico da CCEV, Lourival Pereira Araújo, alertou sobre a falsa impressão que as pessoas têm e que na verdade, potencializa a criação do mosquito. “As pessoas têm a falsa impressão de que o problema é o terreno báldio perto da casa dela, mas não é. O risco mesmo está dentro de casa. Portanto, o cuidado nunca é demais. Se cada um tirar uns cinco minutinhos no final de semana para dar uma olhadinha no seu quintal, certamente estará contribuindo e muito para a sua própria segurança”, reforçou.

