Fratello Transplantes comemora 1 ano do primeiro transplante de fígado realizado em MS

No dia 23 de julho a Fratello Transplantes comemora um ano do primeiro transplante de fígado realizado pela associação em Mato Grosso do Sul.

A associação sem fins lucrativos foi criada com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar pacientes e famílias que passam pelo processo de transplante de órgãos.

Com sede em Campo Grande, a Fratello tem parceria com o Hospital do Pênfigo, onde está estruturada a parte hospitalar necessária para realização do transplante.

No dia 23, a entidade realizará uma celebração internada, para marcar um ano de vidas ajudadas.

