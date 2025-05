Frio causa gripe? Ciência revela o que muda com quedas de temperatura

Já ouviu por aí que “pegar friagem” causa gripe? Embora o frio não transmita vírus, a ciência mostra que ele cria as condições ideais para que doenças respiratórias — como gripe, resfriado, rinite, sinusite e até pneumonias — se espalhem com mais facilidade.

Afinal, frio causa gripe? O ar gelado não é o causador da gripe ou de outras infecções — esses quadros são provocados por vírus e, em muitos casos, também por bactérias oportunistas. Mas o frio tem um papel importante no aumento desses casos.

Ao g1, a pneumologista Marcela Ximenes, da Comissão de Doenças Infecciosas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), explica que o ar frio resseca o muco que reveste as vias aéreas (nariz, garganta e pulmões) e que atua como uma primeira linha de defesa contra vírus, bactérias e partículas inaladas. Uma vez ressecado, esse muco perde sua capacidade de proteção, deixando as vias mais vulneráveis

Vírus circulam mais em ambientes fechados

Outro fator decisivo no aumento de casos é o comportamento das pessoas no frio. Janelas fechadas, ambientes mal ventilados e maior tempo em locais fechados favorecem a disseminação de vírus como influenza, rinovírus e VSR.

“A ausência da circulação de ar faz com que vírus fiquem presos e sejam transmitidos com mais facilidade”, explica Maria Cecília Maiorano, médica doutora em pneumologia pela USP e médica do AC Camargo Câncer Center.

Quando alguém contrai um vírus, o sistema imunológico se volta totalmente para o combate desse inimigo, abrindo espaço para que infecções bacterianas se aproveitem da defesa em baixa.

E como se proteger?

Já que é impossível deixar de inalar o ar frio, as especialistas sugerem medidas que podem amenizar o impacto desse ar.

Hidrate-se e lave o nariz: Beber água e fazer lavagem nasal são formas simples de evitar o ressecamento do muco. Se ele continuar hidratado, segue executando muito bem sua função de defesa, fazendo com que o próprio sistema respiratório expulse vírus e outros invasores.

Vacine-se contra a gripe: A medida principal, explicam as pneumologistas, é se vacinar. Embora a vacina não evite a infecção pelo vírus, ela faz com que, se contraído, ele gera efeitos muito menos nocivos à saúde. Atualmente, apenas 33% dos grupos prioritários foram vacinados no Brasil.

Proteja o rosto com máscara ou cachecol: Ximenes sugere que, ao se expor à friagem, tenha sempre em mãos um lenço ou cachecol, que deve ser usado para cobrir nariz e boca.

“Quando esse tecido cobre as vias aéreas, ele “esquenta” o ar que passa por ele, fazendo com que esse ar não resseque o muco responsável pela defesa do sistema respiratório”, explica Marcela. O mesmo acontece com as máscaras de proteção: além de elas aquecerem o ar, evitam o contágio ao ter contato com pessoas infectadas pelo vírus da gripe.

Lave as mãos e use álcool em gel: Gotículas que tenham o vírus em sua composição podem estar em todo lugar, muitas vezes sendo invisíveis a olho nu. Por isso, as especialistas concordam que lavar as mãos e desinfectá-las com álcool em gel devem ser medidas constantes.

