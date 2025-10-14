Menu
Saúde

Fumacê na área! Confira quais os seis bairros que estão na rota nesta terça

Ação da Secretaria Municipal de Saúde acontece das 16h às 22h

14 outubro 2025 - 14h39Carla Andréa
Fumacê em Campo GrandeFumacê em Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (14) em Campo Grande com a aplicação do Fumacê, serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) realizado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As equipes circularão das 16h às 22h pelos bairros Jardim Tijuca, Aero Rancho, Nova Lima, Leblon, Mata do Segredo e Coronel Antonino, com o objetivo de reduzir a presença do mosquito adulto, especialmente das fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses.

A Sesau orienta os moradores a abrirem portas e janelas durante a passagem dos veículos, garantindo que o inseticida atinja os locais onde há maior concentração de mosquitos.

A secretaria também alerta que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições meteorológicas prejudicam a dispersão do produto.

