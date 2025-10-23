Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Fumacê na Capital: caçada ao Aedes aegypti esquenta em seis bairros nesta quinta-feira

Ação da Sesau acontece das 16h às 22h com borrifação de inseticida

23 outubro 2025 - 14h50Carla Andréa
Fumacê circula em 20 bairros hoje Fumacê circula em 20 bairros hoje   (Divulgação PMCG)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta quinta-feira (23).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), realiza mais uma etapa do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) conhecido como Fumacê em seis bairros da Capital.

As equipes circularão das 16h às 22h, passando pelos bairros Novos Estados, Jardim Veraneio, Vila Margarida, Jardim Centro Oeste, Pioneiros e Parati.

Para garantir maior eficácia na aplicação do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

De acordo com a coordenadoria, os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, pois essas condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mato Grosso do Sul lidera número de exames laboratoriais para arboviroses no país em 2025
Saúde
Mato Grosso do Sul lidera número de exames laboratoriais para arboviroses no país em 2025
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Política
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Foto: Sarah Chaves/JD1
Saúde
Conselho de Saúde não foi consultado sobre construção do Hospital Municipal
Foto: Jacareí SP
Saúde
JD1TV: Falta de remédios básicos e controlados afeta pacientes na rede pública da Capital
Foto: Sarah Chaves
Saúde
Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados
UPA do Jardim Leblon
Saúde
Tem ou não tem? MP quer número de marmitas que prefeitura diz enviar as UPAs
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta terça-feira; confira
Terreno onde o empreendimento está inscrito -
Saúde
Licitação do Hospital Municipal em Campo Grande segue paralisada há mais de um ano
Fumacê
Saúde
Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em seis bairros da Capital nesta segunda
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital