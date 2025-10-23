Fumacê na Capital: caçada ao Aedes aegypti esquenta em seis bairros nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta quinta-feira (23).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), realiza mais uma etapa do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) conhecido como Fumacê em seis bairros da Capital.

As equipes circularão das 16h às 22h, passando pelos bairros Novos Estados, Jardim Veraneio, Vila Margarida, Jardim Centro Oeste, Pioneiros e Parati.

Para garantir maior eficácia na aplicação do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

De acordo com a coordenadoria, os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, pois essas condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também