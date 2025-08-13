Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

A Prefeitura de Campo Grande intensificará o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) — conhecido como fumacê — nesta quarta-feira (13).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atuarão das 16h às 22h nos bairros Jardim Tarumã, Portal Caiobá, Batistão e Aero Rancho.
Para ampliar a eficácia do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance locais onde o mosquito costuma se abrigar.
A aplicação poderá ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que reduzem a efetividade do veneno.
