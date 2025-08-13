Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Reforço passará pelo Jardim Tarumã, Portal Caiobá, Batistão e Aero Rancho entre 16h e 22h

13 agosto 2025 - 15h09Carla Andréa
Fumacê em Campo GrandeFumacê em Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

A Prefeitura de Campo Grande intensificará o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) — conhecido como fumacê — nesta quarta-feira (13).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atuarão das 16h às 22h nos bairros Jardim Tarumã, Portal Caiobá, Batistão e Aero Rancho.

Para ampliar a eficácia do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance locais onde o mosquito costuma se abrigar.

A aplicação poderá ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que reduzem a efetividade do veneno. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

2&ordm; edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira
Saúde
2º edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
PAC Saúde destina R$ 23,6 milhões para reforçar UBSs em 73 municípios de MS
Carreta do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas no centro da Capital
Saúde
Carreta do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas no centro da Capital
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Saúde
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Primeiro SAMU Indígena do país é inaugurado em Dourados
Saúde
Primeiro SAMU Indígena do país é inaugurado em Dourados
Foto: Unsplash
Saúde
MS tem 15 vagas para médicos no programa 'Agora Tem Especialistas' do SUS
Confira a escala de plantão médico nas UPAS e CRS's neste sábado
Saúde
Confira a escala de plantão médico nas UPAS e CRS's neste sábado
Foto: TRE-SE
Saúde
Saiba onde se vacinar contra a gripe neste sábado na Capital
Foto: Divulgação
Saúde
Mais de 100 atendimentos serão ofertados em mutirão do Universitário da UFGD neste sábado

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas