Fumacê passará em dois bairros nesta quinta

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Dois bairros da cidade irão receber o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), Fumacê, a partir do final da tarde desta quinta-feira (5). As equipes passarão pelo Alves Pereira e Centenário.

Ao todo, serão três carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas ruas dos bairros, seguindo itinerário pré-estabelecido, sendo que dois deles estarão no Alves Pereira.

Os veículos de borrifação do inseticida passarão a partir das 16h até às 22h, mas, se começar a chover em alguma das regiões programadas, ou se houver ventos fortes, o serviço terá que ser suspenso, já que assim não há efetividade no lançamento do veneno para os mosquitos.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário:

