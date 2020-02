Fumacê passará em três bairros nesta quarta

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume, conhecido como Fumacê, irá passar por três bairros da Capital no final da tarde e durante a noite desta quarta-feira (19). As equipes estarão nos bairros Alves Pereira, Centenário e Vila Popular.

Ao todo serão quatro equipes nas ruas dos bairros entre as 16h as 22h, horário em que a população está em casa, permitindo a entrada do inseticida nas residências. Para isso é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Caso aconteçam ventos fortes, ou chuva em alguma das regiões programadas, o serviço será suspenso, uma vez que assim não há efetividade no uso do veneno. Serão quatro carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas ruas dos bairros, seguindo itinerário pré-estabelecido, dois no bairro Alves Pereira, um no Centenário e outro na Vila Popular.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Veja o itinerário:

