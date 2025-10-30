Fumacê percorre bairros Moreninha e Universitário nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta quinta-feira (30) em Campo Grande.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizarão o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nos bairros Moreninha e Universitário.

A ação ocorrerá entre 16h e 22h, com o objetivo de reduzir a população do mosquito adulto, especialmente as fêmeas, principais responsáveis pela transmissão das arboviroses.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A secretaria ressalta que o cronograma pode ser alterado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão adequada do veneno.

