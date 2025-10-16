Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quinta-feira; confira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta quinta-feira (16) em cinco bairros de Campo Grande.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizarão o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – das 16h às 22h.

Os bairros que receberão a ação são Santo Amaro, Jardim Panamá, Vila Sobrinho, Aero Rancho e Piratininga. A medida visa reduzir a população do mosquito adulto e, consequentemente, os riscos de transmissão das arboviroses.

A Sesau orienta os moradores a abrirem portas e janelas durante a passagem do veículo de Fumacê, permitindo que o inseticida alcance áreas internas das residências, onde há maior probabilidade de presença dos mosquitos.

O órgão também alerta que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas reduzem a eficácia da aplicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também