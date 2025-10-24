Menu
Saúde

Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta sexta-feira

Borrifação será realizada das 16h às 22h nos bairros Nova Lima, Rita Vieira, Universitário, Pioneiros e Jardim Centro Oeste

24 outubro 2025 - 14h40Carla Andréa
Fumacê na CapitalFumacê na Capital   (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de Dengue, Zika e Chikungunya, será intensificado nesta sexta-feira (24) em Campo Grande. Equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizam o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) — popularmente conhecido como Fumacê — em cinco bairros da capital.

Os veículos percorrerão as ruas dos bairros Nova Lima, Rita Vieira, Universitário, Pioneiros e Jardim Centro Oeste, das 16h às 22h.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a Sesau orienta os moradores a manter portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de presença dos mosquitos.

A aplicação poderá ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão adequada do inseticida.

