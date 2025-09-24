Menu
Saúde

Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Sesau orienta moradores a deixarem portas e janelas abertas para aumentar a eficácia do inseticida

24 setembro 2025 - 14h10Carla Andréa
FumacêFumacê   (Divulgação PMCG)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta quarta-feira (24) com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – popularmente conhecido como Fumacê.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), as equipes vão percorrer, das 16h às 22h, os bairros Los Angeles, Centro Oeste, Alves Pereira e Pioneiros.

Para aumentar a eficácia da aplicação do inseticida, os moradores devem manter portas e janelas abertas, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de concentração dos mosquitos.

A Sesau alerta ainda que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições meteorológicas comprometem a dispersão do veneno.

O inseticida é direcionado aos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças, embora possa atingir outras espécies, o que exige uma aplicação criteriosa por parte das equipes.



 

 

 


