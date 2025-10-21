Menu
Saúde

Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta terça-feira; confira

Moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo

21 outubro 2025 - 14h52Carla Andréa
Fumacê em Campo GrandeFumacê em Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta terça-feira (21).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), realizará o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, em quatro bairros da capital.

As equipes circularão das 16h às 22h pelos bairros Universitário, Jardim Centro Oeste, Vila Nasser e Jardim Seminário.

A ação tem como objetivo reduzir a população de mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a Sesau orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de presença do mosquito.

A secretaria ressalta que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão do veneno.

