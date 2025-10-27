Menu
Saúde

Fumacê percorre seis bairros de Campo Grande nesta segunda; confira

Ação acontece nos bairros Lageado, Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, São Conrado e Caiçara

27 outubro 2025 - 15h41Carla Andréa
Fumacê circula em 20 bairros hoje Fumacê circula em 20 bairros hoje   (Divulgação PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande reforça, nesta segunda-feira (27), as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Seis bairros da Capital receberão o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, entre 16h e 22h.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irão circular pelos bairros Lageado, Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, São Conrado e Caiçara.

Para garantir maior eficácia do inseticida, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance locais onde o mosquito costuma se abrigar.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

Vanguard - Sound

