Fumacê percorrerá seis bairros da capital

O serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) ou Fumacê de combate ao Aedes aegypti, percorrerá sete bairros de Campo Grande nesta terça-feira (19). Segundo a Prefeitura, os bairros contemplados serão: Moreninhas, Alves Pereira, Santo Amaro, Centro Oeste, Tiradentes e Universitário.

O serviço, que é realizado pela Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV), irá circular pelas ruas dos bairros entre as 16h e 22h. De acordo com o órgão, o trabalho pode ser adiado, ou até mesmo cancelado, caso ocorra ventos fortes ou chuvas, uma vez que esses eventos fazem com que o inseticida lançado perca a eficácia.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do veneno entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

