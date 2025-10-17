Fumacê reforça combate ao Aedes aegypti em quatro bairros da Capital nesta sexta-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta sexta-feira (17) em Campo Grande.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizarão o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – em quatro bairros da Capital.

As rotas incluem os bairros Aero Rancho, Lageado, Centro-Oeste e Alves Pereira. A aplicação ocorrerá das 16h às 22h.

Para que o inseticida tenha maior alcance e eficiência, a Sesau orienta que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o veneno atinja os locais onde há maior probabilidade de concentração dos mosquitos.

A Sesau reforça que a programação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a dispersão do produto.

