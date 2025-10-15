Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em cinco bairros da Capital; confira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será intensificado nesta quarta-feira (15) em Campo Grande.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), realiza o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – em cinco bairros da Capital.

As equipes circularão entre 16h e 22h pelos bairros Parati, Jardim Aero Rancho, Vila Margarida, Monte Castelo e Coronel Antonino.

O objetivo é eliminar os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, principais transmissoras das arboviroses.

Para que o inseticida tenha maior eficácia, a Sesau orienta os moradores a deixarem portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de proliferação do mosquito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também