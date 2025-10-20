Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em seis bairros da Capital nesta segunda

Ação da Sesau acontece das 16h às 22h nos bairros Aero Rancho, Tijuca, Portal Caiobá, União, Caiçara e Amambaí

20 outubro 2025 - 14h39Carla Andréa
FumacêFumacê   (Divulgação PMCG)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta segunda-feira (20) em seis bairros de Campo Grande com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as equipes circularão das 16h às 22h pelos bairros Aero Rancho, Tijuca, Portal Caiobá, União, Caiçara e Amambaí.

Para garantir maior eficácia na aplicação do inseticida, os moradores devem abrir portas e janelas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

A Sesau reforça que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa -
Justiça
Justiça obriga plano de saúde a custear equoterapia para autistas em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Em crise, Santa Casa recorre ao STJ para receber quase R$ 50 milhões da prefeitura
Foto: Divulgação
Saúde
Dia D da vacinação vai até o fim da tarde deste sábado no Tiradentes
Campo Grande realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado
Saúde
Campo Grande realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado
Fumacê passará por sete bairros nesta segunda-feira
Saúde
Fumacê reforça combate ao Aedes aegypti em quatro bairros da Capital nesta sexta-feira
Saguão Santa Casa
Saúde
Santa Casa cobra da prefeitura recursos federais retidos desde a Covid-19
Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira
Saúde
Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira
Homem tem metástase após transplante de fígado com câncer em SP
Saúde
Homem tem metástase após transplante de fígado com câncer em SP
Fumacê circula em 20 bairros hoje
Saúde
Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quinta-feira; confira
Fumacê na Capital
Saúde
Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em cinco bairros da Capital; confira

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército