Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em seis bairros da Capital nesta segunda

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta segunda-feira (20) em seis bairros de Campo Grande com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as equipes circularão das 16h às 22h pelos bairros Aero Rancho, Tijuca, Portal Caiobá, União, Caiçara e Amambaí.

Para garantir maior eficácia na aplicação do inseticida, os moradores devem abrir portas e janelas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

A Sesau reforça que o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a dispersão do veneno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também