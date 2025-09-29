Menu
Saúde

Fumacê será aplicado no Aero Rancho nesta segunda-feira

Borrifação acontece das 16h às 22h para reforçar combate ao Aedes aegypti

29 setembro 2025 - 14h51
Fumacê na Capital   (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O bairro Aero Rancho recebe nesta segunda-feira (29) a aplicação do Fumacê, serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti.

A ação será realizada pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), entre 16h e 22h, com início no cruzamento das ruas Taumaturgo e Avenida Rachel de Queiroz.

Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas, permitindo que o produto alcance os locais onde os mosquitos costumam se esconder.

De acordo com a Sesau, a aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que as condições climáticas podem comprometer a dispersão do veneno.

