Saúde

Fumacê volta às ruas de Campo Grande nesta terça; saiba em quais bairros

Equipes da Sesau passam pelos bairros Lageado, Los Angeles e Centro Oeste entre 16h e 22h

28 outubro 2025 - 14h43Carla Andréa    atualizado em 28/10/2025 às 14h50
Fumacê   (Divulgação PMCG)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (28) em três bairros de Campo Grande com a aplicação do Fumacê, serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h pelos bairros Lageado, Los Angeles e Centro Oeste.

A Sesau orienta que os moradores abram portas e janelas durante a passagem dos veículos, para que o inseticida tenha maior alcance e consiga atingir os locais onde há mais probabilidade de presença dos mosquitos.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a eficácia do produto.

O inseticida utilizado age contra os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, principais transmissoras das doenças. A secretaria reforça que a aplicação é criteriosa, para evitar o impacto sobre outras espécies.

