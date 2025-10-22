Menu
Saúde

Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados

Técnica de enfermagem relata que, mesmo em crise de ansiedade, colega recebeu apenas diagnóstico de "cefaleia" e foi orientada a trabalhar normalmente

22 outubro 2025 - 11h11Da redação    atualizado em 22/10/2025 às 15h02
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

Uma funcionária da Santa Casa de Campo Grande denunciou que médicos da instituição estariam sendo orientados a negar atestados médicos a trabalhadores, mesmo em casos de crise de ansiedade e esgotamento. O relato foi feito por uma servidora, que preferiu não se identificar, à reportagem do JD1 Notícias.

Segundo a denunciante, uma outra funcionária, com medo de se identificar, trabalha no hospital há cerca de três anos, e com o serviço sustenta oa filhos, e sofreu uma forte crise de ansiedade durante o plantão. Mesmo assim, o médico de plantão teria se recusado a conceder o afastamento adequado.

“O médico não quis dar atestado pra ela, queria dar só o dia. Geralmente, quando tem uma crise de ansiedade assim, eles dão de três a quatro dias, para pessoa descansar. Mas o médico disse que estão proibidos de dar atestado”, relatou a denunciante.

A técnica de enfermagem tem histórico de crises e já precisou de afastamento em outras ocasiões, inclusive com laudos médicos que recomendavam de três a sete dias de repouso. No entanto, desta vez, o prontuário registrou apenas diagnóstico de “cefaleia” (dor de cabeça).

A denunciante também relatou que o ambiente de trabalho está sobrecarregado, com falta de pessoal e alta demanda de pacientes. “Quem está na Santa Casa sabe a situação crítica. Ontem ela estava com seis pacientes acamados, seis banhos, e faltava funcionário no setor. A Santa Casa não dá suporte nenhum”, disse.

A técnica de enfermagem, confirmou à reportagem que já apresentou outros atestados por crises de ansiedade e pressão alta, e que, desta vez, o médico se recusou a registrar o quadro.

“Meus atestados são todos de crise de ansiedade. As doutoras colocavam isso, por isso eu me afastava sete dias. Dessa vez, o doutor não quis colocar nada”, afirmou a funcionária.

A trabalhadora procurará atendimento fora do hospital, em unidade de saúde ou CAPS, para conseguir o afastamento adequado.

Em resposta ao JD1 Notícias a Santa Casa informou que não há qualquer solicitação ou recomendação, por parte do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), para a proibição da emissão de atestados médicos. A nota ainda esclareceu que todos os atestados apresentados pelos colaboradores são devidamente recebidos, analisados e homologados conforme os procedimentos internos estabelecidos.

A Santa Casa destacou o quadro de funcionários conta com um profissional para atendimento interno e, além disso, está em andamento a implantação de um Núcleo de Saúde Mental, justamente com o objetivo de fortalecer o cuidado integral com a saúde dos nossos funcionários.

 

*Matéria atualizada às 14h50 para acréscimo de nota da unidade hospitalar. 

