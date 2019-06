Funcionários do Hospital Regional estão proibidos de usar unha de gel

No Diário Oficial do Estado (DOE), publicado nesta segunda-feira (3), a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul estabeleceu normas básicas para medidas de proteção a segurança e saúde para trabalhadores da saúde do Hospital Regional (HR). Entre elas, a proibição de unhas postiças e de gel, aneis e calçados abertos.



Segundo a publicação, as normas visam à segurança dos trabalhadores e dos pacientes. “Considerendo a necessidade de norma institucional cuja finalidade seja estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como garantir uma assistência segura aos pacientes que necessitam dos nossos serviços.”



Proibições



1 - Deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, que são restritas a determinadas áreas do hospital, como, por exemplo, circular com roupa do centro cirúrgico. A regra tem exceção somente durante transporte de pacientes do centro cirúrgico para as unidades críticas, como UTI, CTI, CTI-PED, UCO e Área Vermelha do Pronto Atendimento Médico (PAM);

2 - Fumar nas dependências do Hospital Regional;

3 - Anéis, alianças, pulseiras, relógios, brincos ou qualquer outro adereço que possa acumular microrganismos;

4 - Unhas postiças de gel, acrílico ou qualquer outro material (como pinturas nas unhas), brilhante, pérola e metais dourados, piercing e pedras preciosas e também o uso de unhas compridas;

5 - O manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, cosméticos, perfumarias, telefones celulares, tablets, fones de ouvido, ou qualquer material de uso pessoal;

6 - Consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Alimentos no refeitório e lanchonete da instituição devem ser avaliados e autorizados pelo Serviço de Controle e Infecção Hospitalar e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;

7- Usar calçados abertos e o uso de jalecos nos refeitórios.

