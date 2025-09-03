Menu
Saúde

Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital

Ana Paula está com complicações como hérnia umbilical, diabetes gestacional e câncer na perna

03 setembro 2025 - 18h40Carla Andréa

Ana Paula Cardozo, de 41 anos, enfrenta dificuldades para conseguir realizar sua cesárea em Campo Grande devido à falta de atendimento especializado na rede pública.

A gestante, que completará 40 semanas nesta sexta-feira (5), tinha consulta marcada para esta quarta-feira (3) no CEM II (Centro de Especialidades Médicas), mas foi informada, horas antes, que a médica responsável estava de atestado, embora tivesse retornado recentemente de férias.

A consulta, segundo Ana Paula, é necessária para que ela obtenha a carta que permite a internação hospitalar para o parto.

“Não posso internar sem a carta, nenhum hospital aceita sem a carta. Não posso ter um parto normal, pois é perigoso estourar a hérnia e, por causa da minha perna, que está difícil de andar, imagina um parto normal”, relatou a gestante.

Ela sofre com hérnia umbilical, diabetes gestacional e um câncer na perna, o que torna o procedimento cirúrgico a alternativa mais segura.

Diante do cancelamento da consulta, Ana Paula informou que tentará obter o histórico da gestação na UBSF da Moreninha para viabilizar a internação e realizar a cesárea, juntamente com a laqueadura tubária.

A reportagem aguarda retorno da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre o caso.

