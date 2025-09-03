Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital

Ana Paula Cardozo, de 41 anos, enfrenta dificuldades para conseguir realizar sua cesárea em Campo Grande devido à falta de atendimento especializado na rede pública.

A gestante, que completará 40 semanas nesta sexta-feira (5), tinha consulta marcada para esta quarta-feira (3) no CEM II (Centro de Especialidades Médicas), mas foi informada, horas antes, que a médica responsável estava de atestado, embora tivesse retornado recentemente de férias.

A consulta, segundo Ana Paula, é necessária para que ela obtenha a carta que permite a internação hospitalar para o parto.

“Não posso internar sem a carta, nenhum hospital aceita sem a carta. Não posso ter um parto normal, pois é perigoso estourar a hérnia e, por causa da minha perna, que está difícil de andar, imagina um parto normal”, relatou a gestante.

Ela sofre com hérnia umbilical, diabetes gestacional e um câncer na perna, o que torna o procedimento cirúrgico a alternativa mais segura.

Diante do cancelamento da consulta, Ana Paula informou que tentará obter o histórico da gestação na UBSF da Moreninha para viabilizar a internação e realizar a cesárea, juntamente com a laqueadura tubária.

A reportagem aguarda retorno da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também