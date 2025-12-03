Menu
Saúde

Gestantes já podem se vacinar contra bronquiolite em sete postos da Capital

As doses começam a ser aplicadas hoje, às 13h, para gestantes a partir da 28ª semana

03 dezembro 2025 - 14h39Taynara Menezes
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem uma das unidades referenciadas a partir das 13hA Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem uma das unidades referenciadas a partir das 13h   (Foto: Divulgação)

A aplicação da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite, está disponível em sete unidades de saúde de Campo Grande. As doses começam a ser aplicadas hoje, às 13h, para gestantes a partir da 28ª semana.

Ao todo, o município recebeu 2.966 doses, quantidade suficiente para atender, neste primeiro momento, as cerca de 1,6 mil gestantes que já estão acima da 28ª semana e aptas a receber o imunizante. Esta vacina reforça a proteção dos bebês nos primeiros meses de vida, quando eles são mais suscetíveis às formas graves da doença 

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, explica que a escolha dos pontos segue uma estratégia de garantir cobertura em toda a cidade. “Adotamos como estratégia o referenciamento de uma unidade de saúde por distrito para que garantíssemos o atendimento às gestantes de toda a cidade, mas, gradativamente, a vacina estará disponível em todas as 74 unidades de saúde”, explica.  

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem uma das unidades referenciadas a partir das 13h, levando documento pessoal. A vacinação acontece obedecendo o horário de funcionamento das salas de vacina, onde a maioria permanece aberta até 16h45, com exceção da USF Noroeste, que segue até 22h45. 

As unidades que iniciam a vacinação hoje são: 

USF Noroeste  Rua Dois Irmãos, 701 – Jardim Noroeste  

USF Oliveira II  Rua Antônio João Escobar, 390 – Oliveira II 

USF Universitário  Rua Marquês de Olinda, 295 – Universitário 

USF Dona Neta  Rua Cora, 100 – Guanandi 

USF Paradiso  Rua Hanna Abdulahad, 315 – Jardim Paradiso 

USF 26 de Agosto  Rua Rui Barbosa, 4.670 – São Francisco 

USF Aero Itália Rua Rio Galheiros, 280 – Jardim Aeroporto 

