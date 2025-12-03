Gestantes já podem se vacinar contra bronquiolite em sete postos da Capital

A aplicação da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite, está disponível em sete unidades de saúde de Campo Grande. As doses começam a ser aplicadas hoje, às 13h, para gestantes a partir da 28ª semana.
Ao todo, o município recebeu 2.966 doses, quantidade suficiente para atender, neste primeiro momento, as cerca de 1,6 mil gestantes que já estão acima da 28ª semana e aptas a receber o imunizante. Esta vacina reforça a proteção dos bebês nos primeiros meses de vida, quando eles são mais suscetíveis às formas graves da doença
A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, explica que a escolha dos pontos segue uma estratégia de garantir cobertura em toda a cidade. “Adotamos como estratégia o referenciamento de uma unidade de saúde por distrito para que garantíssemos o atendimento às gestantes de toda a cidade, mas, gradativamente, a vacina estará disponível em todas as 74 unidades de saúde”, explica.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem uma das unidades referenciadas a partir das 13h, levando documento pessoal. A vacinação acontece obedecendo o horário de funcionamento das salas de vacina, onde a maioria permanece aberta até 16h45, com exceção da USF Noroeste, que segue até 22h45.
As unidades que iniciam a vacinação hoje são:
USF Noroeste Rua Dois Irmãos, 701 – Jardim Noroeste
USF Oliveira II Rua Antônio João Escobar, 390 – Oliveira II
USF Universitário Rua Marquês de Olinda, 295 – Universitário
USF Dona Neta Rua Cora, 100 – Guanandi
USF Paradiso Rua Hanna Abdulahad, 315 – Jardim Paradiso
USF 26 de Agosto Rua Rui Barbosa, 4.670 – São Francisco
USF Aero Itália Rua Rio Galheiros, 280 – Jardim Aeroporto