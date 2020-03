Governador anuncia contratação de novos leitos e repudia ação de fornecedores

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anunciou um novo decreto do governo com medidas para apoiar o combate a disseminação do coronavírus no estado. O anuncio ocorreu durante uma live em seu facebook, nesta quinta-feira (19).

Entre as diversas medidas anunciadas por Reinaldo, como decretar estado de emergência na saúde em MS e cancelamento das visitas em presídios estaduais ele anunciou a contratação de 207 novos leitos em hospitais do estado.

Segundo Reinaldo, hoje, Mato Grosso do Sul conta com 515 leitos por todo o estado, agora novos 207 foram contratados, sendo 142 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e o restante de Unidades Semi-Intensivas.

Durante sua fala, Azambuja relatou que serão comprados diversos equipamentos e medicamentos para tratar dos doentes, em sua fala o governador repudiou a ação de fornecedores que aumentam o valor dos produtos.

“Estamos enfrentando alguns fornecedores que buscam o lucro fácil, que em um momento de dor,onde estamos precisando mais do que nunca do espírito de solidariedade, querem triplicar os preços de alguns bens, inclusive isso cabe ações judiciais e nós tomaremos todas as medidas para termos o fornecimento desses insumos”, enfatizou Reinaldo.

Além disso, o governador anunciou a autorização de compra de 5.000 novos kits para realização de exames para identificar a Covid-19, lembrando que o estado irá receber 480 kits do Ministério da Saúde.

