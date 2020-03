Governador de GoiÃ¡s decreta o fechamento do comÃ©rcio no Estado

Mauro Silva, com informações do portal UOL

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou a suspensão das atividades do comércio como shoppings, bares, cinemas, entre outros. O decreto foi assinado na noite desta terça-feira (18), que segundo o governo goiano tem como objetivo diminuir a movimentação da população em tempos de pandemia do coronavírus.

"Dessa maneira, foram suspensos por 15 dias: atividades em feiras, inclusive feiras livres; atividades em shoppings, galerias ou pólos comerciais de rua; atividades em bares e restaurantes, mas serviço de entrega é permitido; atividades em cinemas, clubes, academias, boates, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética", afirmou Ronaldo.

"É uma medida que eu sei que é extremamente restritiva. Mas eu quero dizer a vocês: vai, indiscutivelmente, garantir muito mais a saúde de todos os goianos. Vamos tomar medidas para bloquear feiras, shopping centers... A discussão nossa, junto com o ministro da Saúde, é também para bloquear o aeroporto”, acrescentou.

Caiado confirmountambém ainda que "estabelecimentos médicos e hospitalares, além dos laboratórios, farmácias, supermercados, distribuidoras de gás e postos de combustíveis continuarão funcionando normalmente.

Até ontem os números do Ministério da Saúde apontavam 291 casos de coronavírus no Brasil e 8.819 casos suspeitos. Ontem também foi confirmada a primeira morte em função do covid-19, em São Paulo.

