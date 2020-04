Governo aumentará testagem para coronavírus no sistema drive-trhu

Flávio Veras, com

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (22) que irá aumentar a testagem da doença na população na modalidade de testes de diagnósticos em drive-trhu. O sistema, que já é realizada em Campo Grande, será expandido em Dourados e Três Lagoas.

O anunciou foi durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo. Ana manhça de hoje. Segundo o secretário Geraldo Resende (Saúde), os dois municípios do interior foram escolhidos por serem referência em suas regiões. Os serviços devem iniciar na próxima semana nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar. “Vamos preparar toda nossa equipe para que possamos cumprir o objetivo de fazer o maior número de testes em MS”, projetou.

Resende destacou ainda a aquisição de novos testes de diagnósticos e a ativação de novos leitos de UTI em todas as regiões de Mato Grosso do Sul “para que o Estado tenha, de fato, ações que possibilitem o controle da doença”.

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymonne, a ampliação da testagem em massa no formato drive-trhu possibilita identificar de forma mais rápida os casos de Covid-19. “É importante, pois conseguimos identificar e isolar mais rápido casos que supostamente não iriam até uma unidade de saúde”, explicou.

Em Campo Grande, desde que foi instalado em 13 de abril, o drive-trhu coronavírus realizou 463 exames, sendo que 10 deles deram positivo para a doença. Só podem passar pelo atendimento no local pacientes com sintomas como febre e dor de garganta, e que passaram pela triagem do Disk Coronavírus (3311-6262).

Até esta quarta-feira, Mato Grosso do Sul registrou 175 casos de Covid-19, sendo que 73 deles já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas; outros 57 estão em isolamento domiciliar; e 20 permanecem internados em hospitais. Seis casos evoluíram para óbito. Outros 27 são considerados suspeitos.

Deixe seu Comentário

Leia Também