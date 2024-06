Governo convoca 116 aprovados no concurso público da Saúde de MS

Os 116 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos da SES (Secretaria de Estado de Saúde), foram convocados durante a terça-feira (17) para a assinatura do cargo que irá ocupar. O chamamento para a investidura foi feito pelo governo do estado, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração).

Conforme publicado do Diário Oficial, os procedimentos de investidura dos candidatos nomeados no edital n. 16/2024 serão integrados por duas etapas de caráter eliminatório. A Etapa I, o exame médico admissional e a Etapa II, a posse.

O exame médico admissional será realizado pela perícia médica da Ageprev-MS (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), por meio de exames médicos, clínicos e laboratoriais, objetivando verificar a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições inerentes ao cargo e à função.

A Etapa II, consiste na realização dos procedimentos obrigatórios, com o preenchimento do pré-cadastro dos dados pessoais do candidato com a remessa online de documentos no Portal do Servidor.

O candidato deverá preencher o pré-cadastro dos dados pessoais do candidato e remessa online de documentos no período compreendido entre às 8h do dia 24 de junho de 2024 e às 23h59min do dia 10 de julho de 2024.

As datas e horários agendados para realização da perícia médica e comprovação de requisitos e formalização da posse estão disponíveis no edital relacionado ao certame nas páginas 192 a 199 da edição n. 11.523 do Diário Oficial do Estado.

A posse será na Secretaria de Estado de Saúde (SES), localizada na Avenida do Poeta, S/N, Parque dos Poderes, Bloco VII, Campo Grande.

Confira o edital clicando aqui.

