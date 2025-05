Governo de MS entrega 11 ambulâncias para reforçar transporte de pacientes no interior

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), entregou 11 ambulâncias para reforçar a estrutura de transporte de pacientes em municípios do interior. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira (23), na Escola de Saúde Pública (ESP), em Campo Grande.

Com investimento viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), a ação contempla os municípios de Anaurilândia, Ivinhema, Douradina, Camapuã, Vicentina, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Itaquiraí, Jateí, Mundo Novo e Deodápolis. As ambulâncias são do tipo van/furgão, adaptadas com todos os equipamentos exigidos para o suporte básico, conforme o Código Brasileiro de Trânsito.

O objetivo principal é garantir o transporte seguro e eficiente de pacientes que necessitam de atendimento fora de seus municípios, especialmente em casos de urgência e emergências que requerem suporte de maior complexidade, muitas vezes concentrado na Capital.

O deputado federal Geraldo Resende, autor da emenda que destinou os recursos, ressaltou a importância da parceria entre os poderes. “Essa é mais uma ação que reforça o compromisso do nosso mandato em garantir que os moradores de Mato Grosso do Sul tenham acesso a um atendimento de saúde de qualidade, especialmente em momentos de urgência”, afirmou.

A aquisição dos veículos atende a solicitações feitas por prefeitos, vereadores e secretários municipais de saúde, formalizadas por meio de ofícios enviados à SES.

Segundo o Governo do Estado, as entregas fazem parte de um plano contínuo de investimentos para garantir mais agilidade e segurança no atendimento à população, reforçando o compromisso com a saúde pública em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

