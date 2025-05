Governo de MS faz campanha de vacinação em presídios do estado

Os detentos das unidades penais de Mato Grosso do Sul estão sendo vacinados contra a Influenza. A ação contempla tanto os internos quanto os servidores, na tentativa de prevenção de doenças no ambiente prisional. A ação tem apoio das secretarias municipais de saúde das cidades e do estado.

Conforme dados da Divisão de Assistência à Saúde Prisional da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), em Campo Grande, a imunização teve início pelo Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, no dia 24 de abril, onde foram aplicadas 315 doses, sendo 295 em internas e 20 em servidoras. Em seguida, a campanha chegou ao Centro de Triagem “Anísio Lima” e ao Ptran (Presídio de Trânsito), que recebeu aplicação em dois dias consecutivos (29 e 30 de abril). A campanha de vacinação agora está em andamento no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e no Instituto Penal de Campo Grande; unidades do Complexo Penitenciário da Gameleira também estão incluídas, com algumas datas ainda aguardando definição pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

No interior, a vacinação já foi realizada em dezenas de unidades penais. Em cidades como Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Coxim, Nova Andradina, Rio Brilhante e Três Lagoas, centenas de doses foram aplicadas em detentos e servidores. Destaque para Três Lagoas, onde apenas no Presídio de Trânsito (PTL) foram vacinadas mais de 500 pessoas. Em Corumbá, a imunização ocorreu em duas etapas, nos dias 14 e 15 de abril, beneficiando quase 650 internos.

Outras localidades, como Jardim, Jateí, Caarapó e Naviraí, também já executaram a vacinação. Em alguns presídios, a ação ainda está em fase de planejamento, aguardando confirmação de datas por parte das secretarias municipais de saúde, como ocorre nas unidades de Bataguassu, Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Ponta Porã.

A campanha é realizada em parceria com as secretarias de saúde dos municípios e segue o calendário oficial de vacinação. O objetivo é garantir a imunização da população privada de liberdade e dos profissionais do sistema penitenciário, grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde.

A Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen destaca que a vacinação anual contra a Influenza é fundamental para a redução de complicações, internações e óbitos decorrentes da gripe, especialmente em ambientes coletivos como os presídios, onde há maior risco de propagação de doenças respiratórias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também