Governo de MS investiu R$ 2,3 bilhÃµes na saÃºde em 2024

O Governo de Mato Grosso do Sul investiu, durante o ano de 2024, um totalde R$ 2,3 bilhões para ações e serviços de saúde no ano de 2024, com maior parte desse valor, 86,79%, sendo oriundo do próprio Estado.

Esses dados foram apresentados em audiência pública de prestação de contas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), e constam no balanço do 3º quadrimestre, de setembro a dezembro, de 2024.

Operacionalizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a saúde de MS teve investimentos diversos em áreas como construção e reforma de hospitais, aquisição de equipamentos e insumos médicos, além da contratação de novos profissionais.

Durante a audiência, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou os avanços na saúde sul-mato-grossense, como a finalização do Hospital Regional de Dourados e reformas em unidades de saúde do interior.

“Os investimentos foram distribuídos por diferentes áreas, incluindo a Atenção Primária, com reformas nas unidades básicas de saúde, além de veículos e ambulâncias para o enfrentamento das arboviroses, facilitando o transporte de pacientes e o controle dos vetores”, disse o secretário.

O gerente de Instrumentos de Planejamento para Gestão do SUS da SES, Waldeir Sanches, apontou para um aumento significativo nos investimentos na área de saúde pública em comparação com 2023, que abrangem desde a atenção primária até a assistência especializada nos hospitais.

“Entre os investimentos de destaque, estão a construção do Hospital Regional de Dourados e a ampliação do Hospital Regional de Campo Grande, iniciativas fundamentais para o fortalecimento da saúde no Estado, refletindo o compromisso da Secretaria de Estado de Saúde com a qualidade de vida da população sul-mato-grossense”, afirmou o gerente.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, também apresentou na audiência um balanço positivo do programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’.

“Neste ano superamos 20 mil cirurgias e mais de 20 mil exames, e estamos nos aproximando da conclusão da segunda fase, prevista para abril. Em seguida, daremos início à terceira fase do projeto, com a expansão para novas áreas de atuação, além de novos estabelecimentos que se juntarão a nós para a execução dos procedimentos cirúrgicos”, detalhou.

