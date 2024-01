Governo destina R$ 4 milhões para combate à dengue, Zika e chikungunya

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22) a Resolução n. 160/SES/MS, que institui incentivo financeiro de R$ 4 milhões para custeio de ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde para o enfrentamento às doenças causadas pelo Aedes aegypti.

O incentivo será destinado aos municípios na prevenção de possíveis epidemias de dengue, zika e chikungunya. Segundo a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, os valores repassados poderão ser utilizados de diversas maneiras pelos municípios.

“Este incentivo vem para auxiliar os municípios para que possam colocar esse recurso dentro da programação orçamentária. Com isto, poderão comprar medicamentos, fortalecer salas de hidratação ou até mesmo promover ações de educação em saúde, ou seja, poderão criar medidas que possam impactar positivamente na prevenção evitando possíveis epidemias em seus municípios”, explicou.

A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems/MS), Josiane de Oliveira Silva Corrêa, afirma que esse repasse tem um papel crucial no enfrentamento do Aedes aegypti e a dengue.

“Esses recursos são a base para a implementação de ações preventivas, como programas de controle de vetores e campanhas de conscientização. Ao investir diretamente nos municípios, proporcionamos uma resposta mais ágil e adaptada às necessidades locais, fortalecendo a capacidade de resposta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A união de esforços entre os diferentes níveis de governo e a ajuda da população é fundamental para vencer a batalha contra a dengue”, afirmou.

