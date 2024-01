Governo do Estado anuncia reforma nas instalações pediátricas do Hospital Regional

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, por meio do Diário Oficial da União desta terça-feira (02), a realização de uma reforma nas instalações da Enfermaria Pediátrica e da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Regional.

A empresa vencedora do processo de licitação para a execução da obra foi a POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. O custo total da reforma está em R$ 4.496.443,30 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos).

