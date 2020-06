Governo do Estado publica resultado preliminar do processo seletivo da SES

O Governo do Estado divulgou o resultado preliminar do processo seletivo, que vai contratar 31 profissionais na área de vigilância em saúde, na Secretaria Estadual de Saúde (SES), para trabalhar durante a pandemia.

A relação com a pontuação dos candidatos, e as inscrições indeferidas, foi divulgada nesta quarta-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a publicação no postal do Estado, eles vão trabalhar de forma temporária por um ano, neste momento de pandemia do coronavírus.

Todos que participaram da seleção podem apresentar recurso ao resultado a partir desta quarta-feira (17) até às 17h de amanhã (18), seguindo os requisitos previstos no edital.

O processo seltivo passou por duas fases: inscrição e avaliação curricular e não houve realização de provas. Ao todo são 31 vagas, sendo 12 para enfermeiros, 02 cargos de médicos, além de biólogos (3), epidemiologista (3), médico veterinário (1), fisioterapeuta (1), assistente social (1) e psicólogo (1).

Os salário podem chegar a R$ 6.639,23 para os cargos de médicos, R$ 3.542,14 aos enfermeiros e R$ 3.412,14 para as demais funções. Todos os cargos foram para nível superior.

Deixe seu Comentário

Leia Também